Оккупанты готовятся к обороне уже в Крыму: опубликовали спутниковые фото траншей
9 ноября 2022 , 21:42Читати новину українською
Источник:Benjamin Pittet
После заявлений об уходе российских войск из Херсона появились сообщения, что захватчики уже роют траншеи в северной части оккупированного Крыма.
Оккупанты восстанавливают траншеи вблизи КПВВ "Чонгар" и Армянска. Спутниковые снимки говорят о подготовке россиянами оборонных рубежей севера Крыма. Их обнародовал OSINT-специалист Бенджамин Питтер.
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Еще в октябре оккупанты подготовили дополнительные укрепления на Чонгарском перешейке, а сейчас строят новую линию обороны в районе временно оккупированного города Армянск.
На Севере Крыма россияне роют траншеи / Фото Бенджамина Питтера:
Россия заявила об "уходе" из Херсона: что известно
- Оккупанты заявили, что Россия выводит свои войска из Херсона. Захватчики собираются организовывать "оборону" на левом берегу Днепра.
- Сначала заявление выдал командующий оккупантов Суровикин, а затем его поддержал глава минобороны Шойгу.
- В Офисе Президента говорят, что России доверять не следует. Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что в самом Херсоне сейчас нет отвода войск. Напротив Россия бросает мобилизованных.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что заявления оккупантов напоминают "постановочное шоу". Могут быть провокации.
- В городских властях Херсона говорят, что это ловушка, чтобы ввести наших военных в заблуждение. Не все так, как рисуют враги.
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