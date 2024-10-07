Оккупанты сбросили 4 КАБа на центр Херсона: почти 20 израненных, значительные повреждения инфраструктуры

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, враг снова атаковал Херсон.

Россия днем 7 октября ударила по центру Херсона. Известно, что атаковали управляемыми авиационными бомбами.

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Что известно об обстреле

На Херсон сбросили четыре управляемые авиабомбы. Кроме этого, было зафиксировано попадание по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе.

Среди пострадавших – двое детей. 2-летнего мальчика и 4-летнюю девочку доставили в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Они находятся в стабильном состоянии.

Известно о 20 раненых. Россия продолжает наносить удары по прифронтовым территориям управляемыми авиационными бомбами.

Кроме этого, 7 октября Россия поднимала в воздух МиГ-31К и запускала гиперзвуковые ракеты. Взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области. Известно, что над столицей сбили два "Кинжалы", а в Староконстантинове есть попадание в районе аэродрома.