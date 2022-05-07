Оккупанты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке на Луганщине: там прятались люди

В субботу 7 мая Россия снова воевала с безоружными мирными жителями. В Луганской области оккупанты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село.

Трагедия произошла в поселке городского типа Белогоровка, расположенном в Северодонецком районе. В помещении школы прятались люди, не успевшие эвакуироваться.

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Белогоровская школа была единственным местом спасения для людей после того, как россияне обстреляли местный клуб. Но теперь оккупанты забрали у местных и это убежище.

Спасатели продолжают разбирать завалы

В помещении учебного заведения находились около 90 человек. В настоящее время спасатели извлекли из-под завалов около 30 из них.

Последствия авиабомбардировки школы: фото из телеграм-канала Сергея Гайдая

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты пытаются прорваться в районе Белогоровки и из Рубежного. Поэтому жителей этих районов призывали как можно быстрее эвакуироваться.

Накануне россияне обстреляли из "Градов" другой населенный пункт Луганщины

Сегодня же оккупанты обстреляли из "Градов" жилой сектор Привилля. Снаряды прилетели в дома, в результате чего погибли 2 ребенка – 11-летний мальчик и 14-летняя девочка. 69-летняя женщина и еще 2 девочки в возрасте 8 и 14 лет получили тяжелые ранения.

Последние новости из Луганской области:

7 мая россияне обстреляли автомобиль, которым эвакуировали жителя Камышеватки, что в Попаснянском районе. К счастью, никто не пострадал.

6 мая оккупанты обстреляли жилые районы Луганской области 24 раза.

Тогда же в Северодонецке обстреляли больницу. Также Россия продолжает бить по химическому заводу "Азот".

В общем, враг продолжает наступать на Востоке. Путин хочет захватить всю Донецкую и Луганскую области и получить сухопутный коридор между ними и оккупированным Крымом.

Особенно сложная ситуация в Попасной в Луганской области. Ее уже стерли с лица земли, но враг не останавливается и продолжает непрестанно обстреливать город. Круглосуточно Попасную бомбят и обстреливают из всех видов оружия.

Несмотря на то, что перед обострением боевых действий власти призвали всех горожан эвакуироваться, в Попасной осталась часть населения и у них нет связи. Теперь эвакуировать людей не могут из-за постоянных обстрелов.

Мэр города Николай Ханатов сообщил, что оккупанты пытаются окружить город и взять его в кольцо.

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