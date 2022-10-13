Было сразу три атаки дронами-камикадзе, – Кулеба об обстреле инфраструктуры Киевщины

Российские военные рано утром 13 октября снова атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Враг использовал беспилотники для удара по объекту инфраструктуры.

О последствиях атаки врага в эфире телемарафона рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, атака Киевщины продолжалась с 4:45 до 5:30.

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На атакующем враг объекте локализовали пожар

Алексей Кулеба сообщил, что всего оккупанты использовали 3 дрона для атаки Киевщины. Сообщается, что дронами была атакована одна из общин Киевской области.

Глава Киевской ОВА отметил, что в результате удара дронами нет пострадавших или раненых. В то же время есть разрушение одного объекта инфраструктуры. Он рассказал, что на объекте, подвергнутом атаке врага, пожар уже локализован.

Этот террористический акт – это еще одно доказательство того, что россияне пытаются уничтожить как можно больше наших объектов. И вопрос не в том, за что отвечал этот объект и какова была направленность. Здесь вопрос о том, что это делается постоянно, каждый день. Поэтому мы должны быть бдительными,

– сказал Алексей Кулеба.

Что известно об атаке Киевщины

Около 6 часов утра Алексей Кулеба подтвердил прилеты в Киевской области. Во время атаки врага в Киевской области продолжалась воздушная тревога.

Макаровский председатель Вадим Токарь сообщил, что прилеты произошли по их общине. В ОП заявили, что в Киевской области очередные удары дронами-камикадзе нанесены по объектам критической инфраструктуры.

Впоследствии начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил , что зафиксировано три обстрела дронами-камикадзе Бучанского района.

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