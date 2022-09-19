Ночью оккупанты выпустили по Николаеву 9 ракет: повреждены 40 частных домов

Российские военные в ночь на 19 нанесли массовый ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов повреждены 40 частных домов.

О последствиях ночных обстрелов рассказал николаевский городской голова Александр Сенкевич. Он отметил, что оккупанты открыли огонь после полуночи и выпустили по Николаеву 9 ракет.

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От обстрелов повреждена спортивная школа

Сообщается, что в результате ночных обстрелов повреждения получили 40 домов частного сектора. Александр Сенкевич отметил, что во всех этих домах повреждена кровля и в общей сложности выбито 106 окон.

По словам мэра Николаева, в некоторых домах также изуродованы входные двери и потолок в помещениях.

Кроме того, от обстрелов со стороны оккупантов пострадали 2 многоквартирных дома. В них выбито более 20 окон и повреждена входная дверь. Также окна вылетели и в помещении спортивной школы.

Как оккупанты обстреляли Николаевщину

В оперативном командовании "Юг" информировали, что оккупанты ударили по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Николаева шестью ракетами из комплекса С-300. Еще трижды враг ударил из реактивных снарядов РСЗО "Смерч".

Перед рассветом россияне двумя крылатыми ракетами Х-59 из самолетов-истребителей Су-35 атаковали Николаевский район. Одна ракета была уничтожена в воздухе зенитно-ракетным подразделением, а вторая упала в частный гараж.

После полуночи оккупанты нанесли ракетный удар по Южноукраинской АЭС. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов. По данным ОК "Юг", россияне ударили ракетой типа "Искандер".

После обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящий в состав Южноукраинского энергокомплекса. Также были отключены 3 высоковольтные линии электропередачи. Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме.

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