Оккупанты штурмовали Авдеевку: в Генштабе рассказали, где еще наступал враг

Российские войска продолжают наступательные операции на Востоке. Противник пытался штурмовать и захватить Авдеевку. В то же время Силы обороны стойко держат оборону.

Об этом сообщили в Генштаби ВСУ по состоянию на утро 2 декабря. Также там рассказали об оперативной ситуации по другим направлениям фронта.

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На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери,

– сообщили в сводке.

Также российские войска отразили наступательные действия противника в районах южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отбита 21 атака.

Где еще вел штурмы враг

Российские войска пытались штурмовать на Купянском направлении в районах Синковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Здесь Силы обороны отразили 13 атак.

Также противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, украинские войска отразили 8 вражеских атак.

Что касается Бахмутского направления, то захватчики пытались штурмовать в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силами обороны отбита 21 атака.

Кроме того, враг заручился поддержкой авиации на Марьинском направлении и пытался штурмовать в Новомихайловском районе Донецкой области. Попытки врага окончились ничем.

А на Запорожском направлении русские войска пытались восстановить утраченное положение в районах Роботино, совершил 8 штурмов. Также пытался наступать в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники отбили еще 4 атаки.