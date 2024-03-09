Оккупанты снова атаковали "Шахедами": сколько сбили силы ПВО

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушную тревогу объявляли во многих областях.

Взрывы раздавались в Днепропетровской, Сумской области. Дроны уже традиционно летали над областями и меняли курс.

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Что известно об атаке "Шахедами"

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами обороны уничтожено 12 из 15 запущенных российскими оккупантами БпЛА типа "Shahed".