Оккупанты снова бьют "Шахедами" по Одесщине: в Измаильском районе работает ПВО

23 августа 2023, 01:58
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В ночь на 23 августа российские военные запустили дроны-камикадзе. Оккупанты бьют "Шахедами" по Одесщине. Известно, что работает ПВО в Измаильском районе.

О том, что оккупанты атакуют дронами, стало известно благодаря мониторинговым каналам. Они отметили, что зафиксированы пуски "Шахедов". Вскоре уже сообщали о том, что иранские "мопеды" двигаются по направлению к Одесщине.

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Оккупанты атакуют Одесщину

 
02:54 Мониторинговые каналы и местные СМИ пишут, что в Измаиле раздались взрывы. Не покидайте, пожалуйста, укрытий. "Шахеды" летят в направлении этого города. 02:01 Мониторинговые каналы пишут, что над Одессой летают наши военные. Они будут отрабатывать по "Шахедам", подлетающим в Измаильский район.01:55 Также предупреждают СМИ, что к береговой линии подлетает вторая группа иранских "мопедов".01:54 СМИ пишут, что в Измаильском районе работает ПВО. Наши защитники занимаются уничтожением "Шахедов".01:39 Мониторинговый канал Monitor пишет, что дроны летят в сторону устья Дуная. Предполагается, что они будут атаковать дунайские порты. Поэтому призывали позаботиться о безопасности проживающих в Измаильском районе.01:34 Мониторинговые каналы пишут, что вражеские дроны сменили курс в направлении Измаильского района. Пока известно, что "Шахедов" немного, но все может измениться в течение ночи. Не игнорируйте!01:32 В Одесской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что группа "Шахедов" двигается в направлении Одессы. Людей призывали не игнорировать сирены.01:28 Мониторинговый канал предупреждает, что фиксируются "Шахеды" над акваторией Черного моря. Сообщалось, что они двигаются в направлении Затоки на Одесщине.

Атака порта Рени: что известно

  • Заметим, что в ночь на 16 августа российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами". В этот раз под их прицелом была портовая и зерновая инфраструктура.
  • Как отметили в воздушных силах ВСУ, им удалось уничтожить 13 "Шахедов". Впрочем, к сожалению, не обошлось без прилетов. Оккупанты попали по территории одного из портов.

Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесщину ударными беспилотниками,
– заявил глава Одесской ОВА.

  • Глава ОВА Олег Кипер отметил, что в результате атаки по одному из портов Дуная повреждены складские помещения и зернохранилища.
  • Также известно, что вспыхнули пожары. К счастью, их оперативно ликвидировали спасатели.
  • По словам Олега Кипера, обошлось без жертв. Он также поблагодарил всех, кто не игнорирует воздушную тревогу и спускается к укрытию.
Автор: Назарій Лазур