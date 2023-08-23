Оккупанты снова бьют "Шахедами" по Одесщине: в Измаильском районе работает ПВО
23 августа 2023, 01:58Читати новину українською
В ночь на 23 августа российские военные запустили дроны-камикадзе. Оккупанты бьют "Шахедами" по Одесщине. Известно, что работает ПВО в Измаильском районе.
О том, что оккупанты атакуют дронами, стало известно благодаря мониторинговым каналам. Они отметили, что зафиксированы пуски "Шахедов". Вскоре уже сообщали о том, что иранские "мопеды" двигаются по направлению к Одесщине.
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Оккупанты атакуют Одесщину
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- Заметим, что в ночь на 16 августа российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами". В этот раз под их прицелом была портовая и зерновая инфраструктура.
- Как отметили в воздушных силах ВСУ, им удалось уничтожить 13 "Шахедов". Впрочем, к сожалению, не обошлось без прилетов. Оккупанты попали по территории одного из портов.
Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесщину ударными беспилотниками,
– заявил глава Одесской ОВА.
- Глава ОВА Олег Кипер отметил, что в результате атаки по одному из портов Дуная повреждены складские помещения и зернохранилища.
- Также известно, что вспыхнули пожары. К счастью, их оперативно ликвидировали спасатели.
- По словам Олега Кипера, обошлось без жертв. Он также поблагодарил всех, кто не игнорирует воздушную тревогу и спускается к укрытию.