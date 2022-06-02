Как рассказали Запорожской областной военной администрации, от обстрелов пострадали жители Гуляйполя.

Важно Потери россиян в Северодонецке огромны, туда опрокидывают кафиров из других направлений, – Гайдай

В результате артиллерийского удара в зданиях разрушены крыши и вылетели окна. Также повреждена дворовая территория и придомовые хозяйственные здания.

Кроме того, пострадали несколько местных магазинов: в них выбиты окна и стены. В настоящее время установлена информация о двух травмированных гражданах, получивших осколочные ранения.

Оккупанты готовят наступление на Запорожье

1 июня россияне пытались штурмовать направление в Гуляйполь, но не имели там успеха. Теперь есть вероятность того, что они будут двигаться в Запорожье.

Российские захватчики продолжают обстреливать Камышеваху. В частности, 31 мая они били по мирным домам несколько часов . Граждане, до сих пор не уехавшие, успели спрятаться в подвалах. К счастью, жертв и раненых не было.

В то же время из общины Гуляйполя выехали почти 80% жителей . Ситуация в районе очень сложная. Каждый день россияне готовят по мирным домам, вполне осознанно пытаясь нанести ущерб украинцам и гражданской инфраструктуре.

В свою очередь, к Васильевке захватчики начали сгонять свои старые танки . Враг активно работает над построением второй линии обороны и надеется сдержать контрнаступление ВСУ.

Однако нашим защитникам и защитницам 31 мая удалось ликвидировать 15 российских кафиров и сбить самолет. Кроме того, они в очередной раз уничтожили немало вражеской техники .

Добавим, что российские захватчики несут большие потери, начав войну в Украине. На 2 июня украинские военные ликвидировали уже около 30 850 врагов. Только за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 150 российских кафиров.

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 98-й день войны потери кафиров составляют:

личного состава – около 30 700 (+200) человек;

танков – 1361 (+3) единица;

боевых бронированных машин – 3 343 (+41) единицы;

артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;

реактивных систем залпового огня – 207 единиц;

средств противовоздушной обороны – 94 (+1) единицы;

самолетов – 208 единиц;

вертолетов – 175 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 519 (+4) единиц;

крылатых ракет – 120 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;

специальной техники – 49 (+1) единиц.

Стоит посмотреть – Арестович заявил, что россияне планируют наступление на Запорожье: видео