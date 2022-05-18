Оккупанты снова обстреляли Сумскую область с территории России

Россияне цинично обстреливают украинские города с территории России. На этот раз враг ударил по Сумщине артиллерией. Больше всего пострадали Белопольская, Ворожбянская, Новослободская общины.

Потери и разрушения уточняются. Артиллерийский огонь по Сумской области продолжался еще с вечера минувших суток. Такую информацию рассказали в Офисе Президента, сообщает 24 канал.

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Россияне использовали реактивную систему залпового огня "Град", чтобы нанести удар по украинским городам. Более того, враг подло обстрелял гражданскую инфраструктуру со стороны российского населенного пункта Понуры.

По данным Государственной пограничной службы Украины, частное жилье в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной общины получило существенные повреждения в результате артиллерийских обстрелов.

Вид жилого дома после обстрела россиянами / фото ГПСУ

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал об обстреле региона. По его словам, сегодня в полшестого утра противник с территории вражеской России обстреляли село Дмитровка Ахтырского района. К счастью, пострадавших нет, однако оккупанты попали в частный дом мирных жителей.

Он также отметил, что наши войска отбили атаку врага ответным огнем и отметил, что с украинской стороны пострадавших нет.

Российские войска беспощадно бьют по Сумской области

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