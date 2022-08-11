оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС: что там происходит и какой радиационный фон

российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Всего зафиксировано 10 "прилетов".

5 прилетов в районе комендатуры станции

Об обстрелах сообщили в Энергоатоме, отметив, что враг в течение дня дважды обстрелял территорию атомной электростанции.

Внимание Из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС работает с рисками утечки водорода и распыления радиации

Сегодня, 11 августа 2022 года, россияне в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что на небольшом участке загорелась трава, но, никто не пострадал.

Враг не остановился и обстрелял пожарную часть рядом

Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. В Энергоатоме отметили, что в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом следующей смены развернули обратно в Энергодар.

Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены.

Ситуация на станции пока является контролируемой. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС,

– отметили в Энергоатоме.

И попросили граждан доверять только официальным источникам.

Что известно о дыме вблизи ЗАЭС: смотрите видео 24 канала

Радиационный фон на Запорожской АЭС в пределах нормы

Впоследствии в Энергоатоме сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС в пределах нормы. Пожаров на территории станции тоже нет.

По состоянию на 17:00 радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11 – 12 мкР/час, что соответствует естественным нормам. Никакого пожара, в частности на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, – нет,

– говорится в сообщении.

Что происходит на Запорожской АЭС: кратко

В G7 требуют, чтобы россия немедленно вернула Запорожскую АЭС под контроль Украины. Подчеркнули, что есть опасность для мира.

В случае катастрофы на АЭС нужно будет срочно эвакуировать людей, проживающих в радиусе 50 километров вокруг станции.

Кроме того, российские захватчики в очередной раз пустили фейк о якобы атаке Вооруженных Сил Украины. На этот раз они заявили, что Украина "хотела ударить" по Запорожской АЭС.

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