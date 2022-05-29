Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Николаева

Российские кафиры снова атаковали жилые кварталы Николаева. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие.

Информацию о последствиях уточняют

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Количество пострадавших в результате атаки уточняется

Заметьте День города Северодонецк встретил под штурмом: в области – 2 погибших, разрушены многие дома

Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие,

– сообщил Сенкевич.

За минувшие сутки пострадали более 30 человек

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что только за минувшие сутки 32 жителя области получили ранения. Детей среди них, к счастью, нет.

В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 32 граждан. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,

– сообщила Замазеева.

По состоянию на 29 мая в больницах Николаевской области находятся 258 человек, которые получили травмы в результате российских обстрелов. Еще 58 человек получили амбулаторную помощь.

Предыдущий обстрел Николаева

Российские кафиры 28 мая обстреляли жилые районы Николаева . Захватчики обстреливали город реактивными системами залпового огня. Вражеские снаряды разорвались во дворах двух домов.

В результате атаки погибла дворница, которая как раз работала на улице. Женщина, к сожалению, скончалась на месте.

Также в результате удара пострадали 7 человек, среди которых отец с сыном. Они во время атаки разгружали баклажки с водой. Из-за обстрела отцу оторвало руку, а сыну перебило кисть. Жители дома затащили пострадавших в подъезд, потому что обстрел продолжался.

Двое пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В домах выбило окна и двери, балконы – разрушены. Местные убирают обломки. По меньшей мере 8 многоэтажек получили повреждения.

Коммунальщики вечером того же дня зачистили территорию от крупногабаритных повреждений, вывезли мусор, раздали людям пленку и организовали подвоз питьевой воды.

Интересно – ситуация на фронте по состоянию на 95-й день войны: смотрите видео