Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Николаева
Источник:телеграмм Александра Сенкевича
Российские кафиры снова атаковали жилые кварталы Николаева. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие.
Информацию о последствиях уточняют
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Количество пострадавших в результате атаки уточняется
Заметьте День города Северодонецк встретил под штурмом: в области – 2 погибших, разрушены многие дома
Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие,
– сообщил Сенкевич.
За минувшие сутки пострадали более 30 человек
Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что только за минувшие сутки 32 жителя области получили ранения. Детей среди них, к счастью, нет.
В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 32 граждан. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,
– сообщила Замазеева.
По состоянию на 29 мая в больницах Николаевской области находятся 258 человек, которые получили травмы в результате российских обстрелов. Еще 58 человек получили амбулаторную помощь.
Предыдущий обстрел Николаева
- Российские кафиры 28 мая обстреляли жилые районы Николаева . Захватчики обстреливали город реактивными системами залпового огня. Вражеские снаряды разорвались во дворах двух домов.
- В результате атаки погибла дворница, которая как раз работала на улице. Женщина, к сожалению, скончалась на месте.
- Также в результате удара пострадали 7 человек, среди которых отец с сыном. Они во время атаки разгружали баклажки с водой. Из-за обстрела отцу оторвало руку, а сыну перебило кисть. Жители дома затащили пострадавших в подъезд, потому что обстрел продолжался.
- Двое пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
- В домах выбило окна и двери, балконы – разрушены. Местные убирают обломки. По меньшей мере 8 многоэтажек получили повреждения.
- Коммунальщики вечером того же дня зачистили территорию от крупногабаритных повреждений, вывезли мусор, раздали людям пленку и организовали подвоз питьевой воды.