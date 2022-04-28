Оккупанты снова ударили по Николаевщине: Ким показал ужасные последствия обстрела комбината

28 апреля 2022 , 16:31
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Источник:

телеграм Виталия Кима

Россияне в очередной раз ударили по Николаевской области. Виталий Ким обнародовал кадры с ужасающими последствиями обстрела комбината.

Никаких деталей глава Николаевской ОГА не раскрыл. Лишь заметил, что россияне ударили по строительному комбинату.

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Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области,
– подписал кадры Ким.

Оккупанты ударили по строительному комбинату: смотрите видео с телеграм-канала Виталия Кима

Как выглядит территория после вражеского удара: смотрите видео с телеграм-канала Виталия Кима

Оккупанты били "Смерчами" по городу

  • Оперативное командование "Юг" сообщило, что 28 апреля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву с использованием системы "Смерч".
  • Захватчики повредили дома, машины и магазины.
  • Кассетные боеприпасы обнаружили на детских площадках. Информацию о пострадавших сейчас устанавливают.
Заметьте! Одесский горсовет сообщил, что над морем сбили вражеский беспилотник. Звук, очевидно, могли слышать жители двух областей: Одесской и Николаевской.

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Автор: Мар'яна Бекало