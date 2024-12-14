Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": где сейчас вражеские дроны

14 декабря 2024, 20:38
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Автор: Владислав Кравцов, Юлия Мурина

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. Вечером 14 декабря оккупанты снова запустили ударные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

00:59, 15 декабря

В Житомирской области снова отбой. Тревога остается в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

00:33, 15 декабря

Обновление относительно движения БПЛА:

  • БПЛА в Житомирской области движется в направлении Староконстантинова;
  • БПЛА на севере Черниговской области, курс западный;
  • БПЛА на севере Сумской области, курс северный;
  • БПЛА на юге Сумской области курс на юг;
  • БПЛА на севере Полтавской области, курс южный;
  • БПЛА в Полтавськой области движется в направлении Миргорода с востока.
00:26, 15 декабря

Житомирская область – снова воздушная тревога.

00:24, 15 декабря

В Киевской и Житомирской областях – отбой воздушной тревоги.

23:36, 14 декабря

  • Дроны на Сумщине направляются на Черниговщину;
  • несколько групп северо-восточнее Миргорода, курс южный;
  • БПЛА в центральной части Харьковщины, курс северный;
  • БПЛА на востоке Черниговской области, курс западный;
  • БПЛА на севере Черкасской области, курс западный;
  • БПЛА на севере Житомирщины, курс юго-западный.
23:19, 14 декабря

Российские ударные БПЛА приближаются к Староконстантинову с северо-востока и северо-запада.

22:32, 14 декабря

На Киевщине зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

22:25, 14 декабря

Обновление относительно движения российских дронов:

  • в Житомирской области курсом на Ровенскую область;
  • на Полтавщине курсом через север Черкасской области в направлении Киевской области;
  • на северо-востоке Полтавской области, курс юго-западный;
  • на Харьковщине движутся северо-западным курсом;
  • на востоке и юго-востоке Сумщины, держат курс на запад;
  • на севере Черниговщины курсом на запад.
21:31, 14 декабря

БПЛА на Миргород с севера.

21:21, 14 декабря

Пуски КАБов вражеской тактической авиацией в Запорожской области.

21:19, 14 декабря

  • Обновление о движении российских дронов:
  • на севере Киевщины курсом на Житомирщину;
  • на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
  • на востоке Сумщины, курс западный и юго-западный;
  • на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;
  • в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;
  • на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровскую;
  • на севере Черниговщины, курс северный.
21:01, 14 декабря

В Киевской области объявили воздушную тревогу.

20:57, 14 декабря

Активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:54, 14 декабря

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

20:11, 14 декабря

  • Ударные БПЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;
  • дроны на Харьковщине, курс западный (Полтавщина);
  • беспилотники на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс западный.
19:52, 14 декабря

Российские дроны на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.

19:42, 14 декабря

Угроза применения ударных БПЛА на Черниговщине.

19:38, 14 декабря

Вражеские беспилотники востоке Сумщины в направлении Полтавщины.

16:30, 14 декабря

Российские дроны на Сумщине в направлении Черниговщины на запад и Полтавщины – на юг.