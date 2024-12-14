Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": где сейчас вражеские дроны
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. Вечером 14 декабря оккупанты снова запустили ударные дроны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В Житомирской области снова отбой. Тревога остается в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Обновление относительно движения БПЛА: Житомирская область – снова воздушная тревога. В Киевской и Житомирской областях – отбой воздушной тревоги. Российские ударные БПЛА приближаются к Староконстантинову с северо-востока и северо-запада. На Киевщине зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Обновление относительно движения российских дронов: БПЛА на Миргород с севера. Пуски КАБов вражеской тактической авиацией в Запорожской области. В Киевской области объявили воздушную тревогу. Активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту Российские дроны на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины. Угроза применения ударных БПЛА на Черниговщине. Вражеские беспилотники востоке Сумщины в направлении Полтавщины. Российские дроны на Сумщине в направлении Черниговщины на запад и Полтавщины – на юг.
В Житомирской области снова отбой. Тревога остается в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Обновление относительно движения БПЛА:
Житомирская область – снова воздушная тревога.
В Киевской и Житомирской областях – отбой воздушной тревоги.
Российские ударные БПЛА приближаются к Староконстантинову с северо-востока и северо-запада.
На Киевщине зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Обновление относительно движения российских дронов:
БПЛА на Миргород с севера.
Пуски КАБов вражеской тактической авиацией в Запорожской области.
В Киевской области объявили воздушную тревогу.
Активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Российские дроны на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.
Угроза применения ударных БПЛА на Черниговщине.
Вражеские беспилотники востоке Сумщины в направлении Полтавщины.
Российские дроны на Сумщине в направлении Черниговщины на запад и Полтавщины – на юг.