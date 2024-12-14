Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": где сейчас вражеские дроны

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. Вечером 14 декабря оккупанты снова запустили ударные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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