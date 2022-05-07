Оккупанты совершили авианалет на Бахмут: есть жертва, уничтожены дома

С начала суток 7 мая больше всего от оружия пострадал Бахмут. Там россияне совершили авиаобстрел.

Уже известно об одном погибшем. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Итоговое количество жертв может быть больше.

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Разрушены дома

В результате авианалета полностью разрушены 2 частных дома, повреждено – 11 домов и помещения нескольких предприятий.

Кириленко показал фото разрушений.

Последствия обстрела Бахмута / Фото Донецкой ОВА:

Обстрелы Донбасса

Кстати, утром 5 мая оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску. В результате 810 квартир в 32 многоэтажках города были повреждены. Нет ни одного погибшего, но 25 человек ранены. По словам Кириленка, жертв могло бы быть гораздо больше, если бы не своевременная эвакуация.

Кроме того, в ту ночь россияне обстреляли Часовой Яр – по меньшей мере 1 погибший и 17 поврежденных домов. Под огнем "Градов" оказалась Авдеевка – 3 разбитых дома и разрушенные линии электропередач.

Также враг постоянно обстреливает Марьинку. Там используют зажигательные кассеты.

4 мая оккупанты ударили по Святогорску Краматорского района. Повредили территорию Свято-Успенской лавры. Цинизм состоит в том, что там скрывались переселенцы. В результате обстрела ранены семь человек. 12 марта русские захватчики уже открывали огонь по Святогорской лавре. В момент атаки врага там находились женщины и дети, которых только эвакуировали из Изюма.

Боевые действия на Донбассе

На Востоке российские оккупанты пытаются наступать, потому что не оставляют попыток захватить всю Донецкую и Луганскую области.

В зоне ООС наши защитники за сутки отразили 8 вражеских атак и обезвредили немало российской техники. К примеру, 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной, один автомобиль врага и 7 беспилотников типа "Орлан".

В общей сложности ВСУ уже ликвидировали более 25 тысяч российских солдат, а количество уничтоженной техники уже перевалило за тысячи.

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