Оккупанты сожгли свой блиндаж вместе с оружием и боеприпасами: эпическое видео

10 горно-штурмовая бригада, базирующаяся в Коломые, отмечает годовщину со дня основания. 1 октября военные получили неожиданный "подарок" от боевиков – те сожгли свой блиндаж.

Эпическое видео с места происшествия опубликовали в фейсбуке бригады. На кадрах сняли дым, на странице 10 горно-штурмовой бригады обратили внимание на нарушение мер безопасности оккупантами.

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"Неожиданный подарок ко дню части нам принесли представители мокшанских-оккупационных войск. Они так упорно праздновали день создания 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", что сожгли свой блиндаж вместе с бронежилетами, оружием и боеприпасами и средствами связи", – говорится в посте.

Боевики сожгли свой блиндаж: смотрите видео

1 октября 10 горных-штурмовой бригаде исполнилось 6 лет. В современных военных условиях, как отметили собственно военные – вполне серьезный возраст.

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Что известно о 10 горно-штурмовую бригаду

Источник: Википедия

По решению министра обороны Украины 1 октября 2015 года 10 отдельный горно-пехотный полк переформатировали в 10 отдельную горно-штурмовую бригаду Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с местом дислокации в Коломые.

Основное назначение – ведение боевых действий в горно-лесистой местности. 10 горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" имеет серьезный боевой опыт в боевых задачах.

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И неожиданный подарок ко дню части нам принесли представители мокшанских-оккупационных войск. Они так упорно праздновали день создания 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", что сожгли свой блиндаж вместе с бронежилетами, оружием и боеприпасами и средствами связи. Ок, нам понравилось! Мы требуем продолжения этого феерического шоу. Больше разнообразных нарушений мер безопасности, товарищи бандиты и преступники! Так держать! Со Щитом! Слава Украине!