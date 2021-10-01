Епічне відео з місця події опублікували у фейсбуці бригади. На кадрах зафільмували дим, на сторінці 10 гірсько-штурмової бригади звернули увагу на порушення заходів безпеки окупантами.

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"Несподіваний подарунок до дня частини нам принесли представники мокшансько-окупаційних військ. Вони так завзято святкували день створення 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", що спалили свій бліндаж разом з бронежилетами, зброєю та боєприпасами та засобами зв'язку", – мовиться у повідомленні.

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1 жовтня 10 гірсько-штурмовій бригаді виповнилося 6 років. В сучасних воєнних умовах, як зазначили власне військові – цілком серйозний вік.

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Що відомо про 10 гірсько-штурмову бригаду

Джерело: Вікіпедія

За рішенням міністра оборони України 1 жовтня 2015 року 10 окремий гірськопіхотний полк переформатували в 10 окрему гірсько-штурмову бригаду Сухопутних військ Збройних сил України з місцем дислокації у Коломиї.

Основне призначення – ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості. 10 гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" має серйозний бойовий досвід у бойових завданнях.

Повний текст публікації:

І несподіваний подарунок до дня частини нам принесли представники мокшансько-окупаційних військ. Вони так завзято святкували день створення 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", що спалили свій бліндаж разом з бронежилетами, зброєю та боєприпасами та засобами зв'язку. Ок, нам сподобалось! Ми вимагаємо продовження цього феєричного шоу. Більше різноманітних порушень заходів безпеки, товариші бандити та злочинці! Так тримати! Зі Щитом! Слава Україні!