Пьют на фоне военных провалов: оккупанты разграбили винодельческий завод в Херсонской области

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление в Херсонской области. В ответ россияне пытаются украсть и увезти все, что найдут.

Свои неудачи кремлевские бойцы решили традиционно залить алкоголем. В частности, в Веселом Херсонской области оккупанты залезли в подвал винодельческие князя Трубецкого и крайне обрадовались увиденному. Соответствующее видео в соцсетях обнародовал журналист Олег Батурин.

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Как оккупанты спиваются в Херсонской области: подробности из первых уст

Вино, много вина… Я просто в **уи от всего. Вот так, ребята, живут некоторые сепаратисты, вроде меня,

– подчеркнул захватчик.

Оккупанты в винодельне Трубецкого: смотрите видео

https://www.facebook.com/100000443906385/videos/489384746338240/

Винодельня Трубецкого в оккупации: что известно

россияне парализовали работу винодельни еще в конце марта. оккупанты заминировали доступ к виноградникам и изуродовали имущество лаборатории. Об этом компания заявила на своей фейсбук-странице.

Винодельню князя Трубецкого запустили еще в 1896 году. Ее продукцию продавали не только в Украине, но и Европе. По словам генерального менеджера Андрея Стрельца, из урожая этого года планировали сделать около 350 тысяч бутылок вина.

Выпивать для россиян – привычное явление

Любовью к алкоголю кремлевские бойцы прославились еще давно. Когда же начали осмысливать свое поражение, стали заливаться еще больше. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, прорыв наших сил обороны в Харьковской и Херсонской областях деморализовал врага.

Из-за успехов украинской армии, к водке обращаются не только обычные российские военные, но и ближайшее окружение путина. Поэтому диктатор пытается развернуть пропаганду здорового образа жизни.

Кстати, по состоянию на утро, 15 сентября, по данным Генштаба, враг потерял уже почти 54 тысячи своих военных. Наверное, все, что осталось россиянам, – запивать поражение, которое уже не за горами.

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