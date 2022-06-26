Оккупанты стреляют друг в друга, чтобы быстрее покинуть зону активных боевых действий на Юге

Россияне начали очень сильно бояться контрнаступления ВСУ. В поиске шансов на жизнь они готовы даже стрелять в себя.

На Юге нашим воинам удается продвигаться вперед и выбивать врага с занятых позиций. Оккупанты боятся смерти и ищут способы не попасть в списки "хороших россиян".

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Оккупанты воюют сами с собой

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", россияне хотят во что бы то ни стало покинуть зону активных боевых действий. Подразделения оккупантов начали обстреливать друг друга, чтобы получить такие желаемые ранения. Затем они заявляют, что их ранили ВСУ и сбегают с фронта.

Также известно о том, что коллаборанты начали усиливать свою охрану и готовиться к бегству в Крым из-за активного сопротивления партизан и местного населения.

Запрет на отпуск из-за массовых побегов и увольнений

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне нашли "схему", которая позволяла им сбежать с войны – брали отпуск, а затем писали заявление на увольнение. Впрочем, на такой вариант они могут больше не рассчитывать.

Из-за безумных потерь и отсутствия активного набора "пушечного мяса" командование оккупантов вообще запретило предоставлять личному составу отпуска. Теперь россиян, которые пришли в Украину с оружием, от смерти может спасти только ранения. Они очень деморализованы, а известие о запрете отпусков вообще убьет их воинственность.

Ситуация на Юге: коротко о главном

На линии столкновения ситуация сложная, но контролируемая. Враг пытается укрепить свои рубежи и пытается сдерживать продвижение и перегруппировку сил ВСУ с помощью огневого влияния.

По нашим позициям враг выпустил 2 ракеты из истребителей и совершил атаку "Смерчами". Потерь среди наших героев нет.

Возле Николаева удалось сбить российский беспилотник, проводивший разведку и осуществлявший наведение артиллерии. Также враг обстрелял сельскохозяйственные угодья в Баштанском районе. К счастью, пострадавших нет.

Побережье Ингульца заминировано, а все населенные пункты, через которые протекает река, в очень бедственном положении: враг разрушал дома и социальную инфраструктуру.

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