Где оккупанты пытаются создать новую линию обороны: обзор фронта от Свитана

Силы обороны Юга уничтожили из установки HIMARS российский ЗРК "Бук-М2". То, что враг выводит системы ПВО к линии боестолкновения, свидетельствует о попытке оккупантов создать там новую линию обороны.

Впрочем, сейчас там отсутствует масштабная группировка врага, которая могла бы осуществить наступательные действия. Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Где оккупанты строят новую линию обороны

По словам полковника запаса ВСУ, развертывание таких систем вдоль линии боестолкновения говорит о том, что россияне укрепляют эту линию. То есть они пытаются создать новую линию обороны, в частности против аэроцелей.

"Скорее всего враг ожидает атаку наших новых самолетов и тех средств поражения, которые с ними будут работать, поэтому увеличивает плотность ПВО на этом направлении", – заметил Свитан.

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Россияне несмотря на огромные потери продвигаются на Покровском направлении. За продвижение в 100 – 300 метров в сутки оккупанты кладут 400 – 500 своих военных.

За каждый метр захваченной территории Украины россияне "платят" сотнями жизней. Кто бы что ни говорил, но ресурс мотивированных военных – не бесконечен,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Силы обороны используют тактику России по заброске живой силой максимально, активно уничтожая врага на этом участке фронта. Так, защитники могут давать россиянам возможность подойти ближе, а потом начинать их уничтожать.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Отметим, что за сутки 23 октября Силы обороны отминусовали 1240 российских военных, а общие потери врага от начала полномасштабного вторжения составляют 684 280 солдат.