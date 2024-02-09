Свозят Росгвардию: к чему готовятся оккупанты на левобережье Днепра

Россияне готовятся к так называемым президентским "выборам", которые должны пройти уже в марте этого года. Они завезли еще больше росгвардейцев на временно оккупированные территории якобы для "обеспечения общественного порядка", но на самом деле причина другая.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он пояснил, что российские силовики – инструмент давления на украинцев и физического воздействия.

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Что происходит на оккупированных территориях

Россияне продолжают творить произвол. По словам Соболевского, так называемая военная полиция заставляет украинских мужчин становиться на воинский учет, организует рейды по населенным пунктам и просто врывается в дома гражданских, проверяя все до каждого смартфона.

"По количеству преступлений, к сожалению, там их очень много. Особенно против жизни и здоровья наших людей", – отметил он.

Также росгвардейцы охраняют так называемых политтехнологов и "активистов", которых свезли в оккупированные населенные пункты накануне выборов. Россияне готовят так называемые избирательные комиссии, но готовятся снова ходить вместе с вооруженными военными по домам и заставлять голосовать.

"Единственный, скажем так, референдум, который действительно можно там провести и его будут проводить ВСУ – освобождение наших земель, людей от российской нечисти. Они пусть референдумы в Ростовской области проводят относительно чего угодно, на нашей территории действуют наши законы, наша конституция, никаких референдумов там, не может быть. В начале полномасштабного вторжения наш областной совет принимал обращение о непризнании любых референдумов", – сказал Соболевский.

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