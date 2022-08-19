россияне терроризируют Харьков и заставляют ВСУ оставаться на этом направлении, – британская разведка

российские оккупанты пытаются сковать украинские силы в районе Харькова. В то же время, захватчики слабо удерживают харьковский сектор.

Харьков находится в 15 километрах от линии фронта. Обстрелы из РСЗО и неточные попадания привели к разрушениям в значительной части города. Об этом заявили в разведке Великобритании.

Обратите внимание В результате обстрела общежития в Харькове погибли 13 человек, еще 45 пострадали

Как захватчики терроризируют Харьков

Как сообщили в разведке, российские силы относительно слабо удерживают харьковский сектор, но продолжают проводить локальные рейды и проверочные атаки против украинских защитников.

Несмотря на то, что линия фронта в этом секторе мало сдвинулась с мая, второй город Украины был под одним из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, преследовали цель достичь его окраин за 24 часа.

Вероятно, они (оккупанты – 24 канал) пытаются заставить Украину оставить значительные силы на этом фронте.

– отметили в ведомстве.

оккупанты делают это, чтобы не допустить использования украинских сил для контратаки в других местах.

Какая ситуация в Харькове

российские оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Харькова. Так, 19 августа россияне запустили по городу не менее 5 ракет. К сожалению, уже известно об одной погибшей женщине.

В Слободском районе 18 августа в результате попадания вражеской ракеты произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. По предварительным данным, погибли 3 человека, в том числе 12-летний мальчик. 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти.

В Салтовском районе спасатели разбирают завалы. Вероятно, там есть люди. Кроме того, взрывной волной повредило дома рядом и ряд автомобилей. Как рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко, площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров. По меньшей мере семь человек погибли, 20 травмированы. Среди пострадавших – 12-летняя девочка. Все травмированные были направлены в медучреждение.

Позже стало известно, что число погибших в результате российских обстрелов общежития в Салтовском районе увеличилось до 15 человек. В общежитии в Слободском районе погибли четыре человека, включая ребенка. Под завалами в Слободском районе могут находиться еще два человека.

Из-за особо мощных и кровавых обстрелов Харькова 17 и 18 августа мэр города Игорь Терехов объявил 19 августа днем траура. В этот день харьковчане вспомнят всех жертв российских обстрелов.

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