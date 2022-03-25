Оккупанты терроризируют мирное население Харьковщины: глава ОТО Николай Сикаленко еще в плену
По состоянию на 25 марта Харьковская область держит оборону. По некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление, однако кое-где оккупанты продолжают терроризировать мирное население.
Об этом рассказал глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов в эфире единого телемарафона, сообщает 24 канал.
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Какова ситуация в Харьковской области
Синегубов проинформировал, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население. К тому же в плену врага до сих пор находится Сикаленко.
Глава Циркуновской ОТО Николай Сикаленко до сих пор в плену российских оккупантов,
– отметил Синегубов.
Напомним, его похитили из собственного дома 21 марта.
По словам главы Харьковской ОГА, Офис Президента и вице-премьер-министр Ирина Верещук делают все возможное, чтобы освободить главу общины из плена.
О новых случаях похищения людей не сообщается.
Смотрите разговор с Синегубовым в прямом эфире