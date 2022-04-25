Оккупанты требуют от жителей Мариуполя вернуться: хотят селить в уцелевшие дома

В Мариуполе оккупанты объявили, что создали зоны "безопасного компактного расселения" для выехавших из города из-за того, что потеряли жилье от рук тех же россиян.

Так агрессор вместе с коллаборантами пытаются создавать в городе иллюзию "восстановления и улучшения". Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Россияне хотят расселять их в Приморском районе Мариуполя, именно в районе поселка моряков в уцелевших частных домах. Их осталось не так много в городе.

Иллюзия "улучшения" ситуации

В одно здание рашисты планируют заселять по 5 – 6 семей, как в общежитии. Сейчас оккупанты активно обзванивают жителей, в частности, кто выехал в Запорожье и другие регионы, и требуют вернуться в Мариуполь.

Действия России в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда,

– подчеркнула Денисова.

Кроме этого, в Мариуполе, до сих пор находящегося под блокадой, уже открыли 4 участка так называемой незаконной "милиции ДНР". Поэтому оккупанты требуют явиться на службу бывших полицейских, чтобы запугивать местных.

Кратко о ситуации в Мариуполе

В настоящее время город находится в блокаде российских оккупантов. Это происходит уже почти 2 месяца.

За это время оккупанты едва не полностью разрушили город, погибли не менее 22 тысяч человек.

Украинские военные вместе с оставшимся в городе мирным населением скрываются от атак на "Азовстали". Их российские захватчики обстреливают непрерывно.

Ранее стало известно, что Владимир Путин приказал больше не штурмовать "Азовсталь". Оккупанты же продолжают бомбить завод.

Украинская сторона требует от России открыть гуманитарные коридоры. В то же время представители страны-агрессора продолжают срывать эвакуацию из Мариуполя.

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Террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.