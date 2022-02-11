Оккупанты трижды нарушили "тишину" и ранили украинского военного

Российские оккупанты 11 февраля трижды нарушили режим тишины и ранили украинского защитника. Сейчас воин находится в лечебном учреждении.

Пресс-служба операции Объединенных сил сообщила, что оккупанты нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, открывают огонь в сторону ВСУ.

Заметьте Украина дала России от ворот поворот в главном требовании по Донбассу

В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное,

– говорится в сообщении.

Где было "горячей всего"

Вблизи Марьинки оккупанты привлекли беспилотный летательный аппарат. С его помощью боевики сбросили выстрел ВОГ-17.

В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Песков боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Оккупанты разместили больше 100 танков

В отчете ОБСЕ говорится, что оккупанты на Донбассе разместили больше 100 танков.

Их расположили в нескольких десятках километров от оккупированных Донецка и Луганска.

Они находятся вне мест, выделенных для хранения.

В частности, их зафиксировали на полигонах в Покровке (36 километров к востоку от Донецка), Круглике и Терновом.

Как украинские военные проводят противотанковые учения: смотрите видео

Сообщение ООС:

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 11 января 2022 года

Слава Украине!

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Вместе к победе!

Слава Украине!