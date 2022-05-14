Оккупанты убили уже 227 украинских детей: более 420 получили ранения

Война России против Украины длится 80 дней. За это время от российской агрессии погибли 227 детей, еще не менее 420 получили ранения.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины пострадали 647 детей. Об этом сообщили ювенальные прокуроры.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области

В ведомстве подчеркивают, что эти цифры не окончательны. Назвать точные данные можно будет только после прекращения боевых действий, а также освобождения территорий от российской оккупации.

Но точно можно отметить, что по состоянию на 14 мая от российской агрессии

Больше всего украинских деток пострадало в:

Донецкой – 139,

Киевской – 116,

Харьковской – 99,

Черниговской – 68,

Херсонской – 48,

Луганской – 45,

Николаевской – 44,

Запорожской – 28,

Сумской – 17,

городе Киеве – 16,

Житомирской областях – 15.

13 мая стало известно о смерти 11-летнего мальчика из Золотого. Врачи в Днепре боролись за его жизнь до последнего. Накануне, 12 мая, в медицинском заведении умер 12-летний мальчик. Он получил тяжкие ранения при обстреле оккупантами города Попасная в Луганской области.

В Ювенальной прокуратуре добавили, что с начала войны оккупанты повредили 1748 учебных заведений по Украине. Из них 144 разрушены полностью.

Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины

12 мая российские военные атаковали Днепропетровщину. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, а несколько получили ранения. Били оккупанты по селу Большая Костромка Криворожского района. Также известно, что они разрушили объект энергетической инфраструктуры.

К сожалению, не обошлось без жертв в Донецкой области 12 мая. Оккупанты унесли жизни четырех мирных жителей области, подчеркнул глава ОВА Павел Кириленко.

Расстреляли захватчики колонну беженцев, которые пытались выехать из Херсона. Как рассказал глава Криворожской ОВА Александр Вилкул, били по ней оккупанты из артиллерии.

Тем временем в Буче продолжают устанавливать личности погибших. Украинским и французским специалистам уже удалось идентифицировать пять жертв российской агрессии. Сделали они это благодаря ДНК-экспертизе.

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