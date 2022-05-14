Оккупанты убили уже 227 украинских детей: более 420 получили ранения

14 мая 2022 , 08:59
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Источник:

Офис Генерального прокурора

Война России против Украины длится 80 дней. За это время от российской агрессии погибли 227 детей, еще не менее 420 получили ранения.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины пострадали 647 детей. Об этом сообщили ювенальные прокуроры.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области

В ведомстве подчеркивают, что эти цифры не окончательны. Назвать точные данные можно будет только после прекращения боевых действий, а также освобождения территорий от российской оккупации.

Но точно можно отметить, что по состоянию на 14 мая от российской агрессии погибли 227 детей, а ранения получили еще 420.

Больше всего украинских деток пострадало в:

  • Донецкой – 139,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 99,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 48,
  • Луганской – 45,
  • Николаевской – 44,
  • Запорожской – 28,
  • Сумской – 17,
  • городе Киеве – 16,
  • Житомирской областях – 15.

13 мая стало известно о смерти 11-летнего мальчика из Золотого. Врачи в Днепре боролись за его жизнь до последнего. Накануне, 12 мая, в медицинском заведении умер 12-летний мальчик. Он получил тяжкие ранения при обстреле оккупантами города Попасная в Луганской области.

В Ювенальной прокуратуре добавили, что с начала войны оккупанты повредили 1748 учебных заведений по Украине. Из них 144 разрушены полностью.

Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины

  • 12 мая российские военные атаковали Днепропетровщину. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, а несколько получили ранения. Били оккупанты по селу Большая Костромка Криворожского района. Также известно, что они разрушили объект энергетической инфраструктуры.
  • К сожалению, не обошлось без жертв в Донецкой области 12 мая. Оккупанты унесли жизни четырех мирных жителей области, подчеркнул глава ОВА Павел Кириленко.
  • Расстреляли захватчики колонну беженцев, которые пытались выехать из Херсона. Как рассказал глава Криворожской ОВА Александр Вилкул, били по ней оккупанты из артиллерии.
  • Тем временем в Буче продолжают устанавливать личности погибших. Украинским и французским специалистам уже удалось идентифицировать пять жертв российской агрессии. Сделали они это благодаря ДНК-экспертизе.

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Автор: Назарій Лазур