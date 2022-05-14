Оккупанты убили уже 227 украинских детей: более 420 получили ранения
Источник:Офис Генерального прокурора
Война России против Украины длится 80 дней. За это время от российской агрессии погибли 227 детей, еще не менее 420 получили ранения.
В целом, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины пострадали 647 детей. Об этом сообщили ювенальные прокуроры.
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Больше всего пострадало детей в Донецкой области
В ведомстве подчеркивают, что эти цифры не окончательны. Назвать точные данные можно будет только после прекращения боевых действий, а также освобождения территорий от российской оккупации.Но точно можно отметить, что по состоянию на 14 мая от российской агрессии погибли 227 детей, а ранения получили еще 420.
Больше всего украинских деток пострадало в:
- Донецкой – 139,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 99,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 48,
- Луганской – 45,
- Николаевской – 44,
- Запорожской – 28,
- Сумской – 17,
- городе Киеве – 16,
- Житомирской областях – 15.
13 мая стало известно о смерти 11-летнего мальчика из Золотого. Врачи в Днепре боролись за его жизнь до последнего. Накануне, 12 мая, в медицинском заведении умер 12-летний мальчик. Он получил тяжкие ранения при обстреле оккупантами города Попасная в Луганской области.
В Ювенальной прокуратуре добавили, что с начала войны оккупанты повредили 1748 учебных заведений по Украине. Из них 144 разрушены полностью.
Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины
- 12 мая российские военные атаковали Днепропетровщину. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, а несколько получили ранения. Били оккупанты по селу Большая Костромка Криворожского района. Также известно, что они разрушили объект энергетической инфраструктуры.
- К сожалению, не обошлось без жертв в Донецкой области 12 мая. Оккупанты унесли жизни четырех мирных жителей области, подчеркнул глава ОВА Павел Кириленко.
- Расстреляли захватчики колонну беженцев, которые пытались выехать из Херсона. Как рассказал глава Криворожской ОВА Александр Вилкул, били по ней оккупанты из артиллерии.
- Тем временем в Буче продолжают устанавливать личности погибших. Украинским и французским специалистам уже удалось идентифицировать пять жертв российской агрессии. Сделали они это благодаря ДНК-экспертизе.
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