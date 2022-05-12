Такую печальную новость сообщили в телеграм-канале Донецкой областной военной администрации. Там отметили, что из-за активных боевых действий невозможно установить точное количество жертв в таких населенных пунктах, как Мариуполь и Волноваха.

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За 12 мая военнослужащие российской армии убили 2 человека в Новоселовке, 1 – в Авдеевке и 1 – в Лимане. Отмечается, что еще 5 получили ранения.

Все россияне будут привлечены к ответственности за свои преступления!

– отметили в Донецкой ОВА.

Инфографика жертв Донецкой области / Фото Донецкой ОВА

Ранее сообщалось, что за последние сутки 11 мая оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Славянск, Авдеевка и другие. В результате атаки ранены и убиты мирные жители.

Враг стремится захватить всю Донетчину, поэтому безжалостно бъет по региону, поражая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей.

Какая ситуация в Донецкой области: последние новости

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