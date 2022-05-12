Таку сумну новину повідомили у телеграм-каналі Донецької обласної воєнної адміністрації. Там зазначили, що через активні бойові дії наразі неможливо встановити точну кількість жертв у таких населених пунктах, як Маріуполь та Волноваха.
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За 12 травня військовослужбовці російської армії вбили 2 людей у Новоселівці, 1 – в Авдіївці та 1 – у Лимані. Зазначається, що ще 5 осіб отримали поранення.
Всі росіяни будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини!
– наголосили в Донецькій ОВА.
Інфографіка жертв Донеччини / фото Донецької ОВА
Раніше повідомлялось, що за останню добу 11 травня окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Слов'янськ, Авдіївка та інші. Внаслідок атаки поранено та вбито мирних жителів.
Ворог прагне захопити всю Донеччину, тому безжально гатить по регіоні, вражаючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних мешканців.
Яка ситуація у Донецькі області: останні новини
- Противник продовжує гатити по мирних українських містах на території області. Кириленко розповів, що на Донеччині немає ні одного населеного пункту, який можна було б назвати безпечним – обстріли спостерігаються усюди.
- Вчора, 11 травня, найманці Кремля обстріляли 33 населені пункти Луганської та Донецької областей. Внаслідок обстрілів значних пошкоджень та руйнувань зазнав індустріальний коледж, приміщення його гуртожитку, а також промислове підприємство та комбікормовий завод.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують наступати в районі Донецької області. Окупанти форсували річку Сіверський Донець, щоб забезпечити просування для основних сил.
- Українські захисники у зоні ООС відбили 9 атак російських окупантів. Воїни майстерно знищили чимало техніки ворога.
- Ворожі війська Росії перекрили на окупованих Луганській та Донецькій областях крани магістрального газопроводу "Шебелінка – Новопсков". Місцеві мешканці залишилися без газопостачання.
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