Таку сумну новину повідомили у телеграм-каналі Донецької обласної воєнної адміністрації. Там зазначили, що через активні бойові дії наразі неможливо встановити точну кількість жертв у таких населених пунктах, як Маріуполь та Волноваха.

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За 12 травня військовослужбовці російської армії вбили 2 людей у Новоселівці, 1 – в Авдіївці та 1 – у Лимані. Зазначається, що ще 5 осіб отримали поранення.

Всі росіяни будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини!

– наголосили в Донецькій ОВА.

Інфографіка жертв Донеччини / фото Донецької ОВА

Раніше повідомлялось, що за останню добу 11 травня окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Слов'янськ, Авдіївка та інші. Внаслідок атаки поранено та вбито мирних жителів.

Ворог прагне захопити всю Донеччину, тому безжально гатить по регіоні, вражаючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних мешканців.

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