Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України постраждали 647 дітей. Про це повідомили ювенальні прокурори.
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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області
У відомстві підкреслюють, що ці цифри не є остаточними. Назвати точні дані можна буде лише після припинення бойових дій, а також звільнення територій від російської окупації.
Найбільше українських діточок постраждало у:
- Донецькій – 139,
- Київській – 116,
- Харківській – 99,
- Чернігівській – 68,
- Херсонській – 48,
- Луганській – 45,
- Миколаївській – 44,
- Запорізькій – 28,
- Сумській – 17,
- місті Києві – 16,
- Житомирській областях – 15.
13 травня стало відомо про смерть 11-річного хлопчика із Золотого. Лікарі у Дніпрі боролися за його життя до останнього. Напередодні, 12 травня, у медичному закладі помер 12-річний хлопчик. Він зазнав тяжких поранень під час обстрілу окупантами міста Попасна на Луганщині.
В Ювенальній прокуратурі додали, що від початку війни окупанти пошкодили 1 748 закладів освіти по Україні. З них 144 – зруйновані повністю.
Окупанти продовжують убивати мирне населення України
- 12 травня російські військові атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, а декілька зазнали поранень. Гатили окупанти по селу Велика Костромка Криворізького району. Також відомо, що вони зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури.
- На жаль, не обійшлося без жертв на Донеччині 12 травня. Окупанти забрали життя у чотирьох мирних мешканців області, підкреслив глава ОВА Павло Кириленко.
- Розстріляли загарбники колону біженців, які намагалися виїхати з Херсонщини. Як розповів голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул, гатили по ній окупанти з артилерії.
- Тим часом у Бучі продовжують встановлювати особи загиблих. Українським і французьким фахівцям уже вдалося ідентифікувати п'ятьох жертв російської агресії. Зробили вони це завдяки ДНК-експертизі.
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