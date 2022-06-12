Оккупанты убили в Лисичанском 6-летнего ребенка: в Горной общине тяжелые бои

Российские кафиры продолжают терроризировать Луганскую область. Города, держащие оборону, получают огромное количество вражеских снарядов и атак. В результате одной такой атаки погиб 6-летний ребенок.

Лисичанск, который продолжает держаться под натиском российского оккупационного нашествия, обстреливается каждый день. В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в результате одного из обстрелов в городе погиб ребенок.

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Россияне убили 6-летнего ребенка, который был в Лисичанске. Мощные обстрелы города продолжаются.

По словам Сергея Гайдая, в Лисичанск каждый день завозят гуманитарные грузы, а оттуда необходимую помощь развозят машиной в разные населенные пункты области.

Также председатель ОВА сообщил, что в Горной общине Луганской области продолжаются тяжелые бои – украинские бойцы стойко держат оборону и не позволяют российским оккупантам захватить еще больше территории.

Гайдай подчеркнул, что угрозы оцепления бойцов Вооруженных Сил Украины со стороны российских боевиков нет.

Ситуация в Луганской области прошедшего дня

В течение суток 11 июня обстрелы открывали по 14 городам и селам региона. Сейчас невозможно установить точное количество погибших в Северодонецке, поскольку там продолжаются активные бои.

Местные жители постоянно находятся в укрытиях, но это не всегда спасает. Ведь российские кафиры часами обстреливают жилые районы Северодонецка. При этом они используют тяжелую артиллерию.

11 июня россияне снова обстреляли химическое предприятие "Азот". На территории транспортного цеха загорелись горюче-смазочные материалы. Также под удар попало одно из помещений ООО "Северодонецкий Стеклопластик".

Кроме того, кафиры попали в полигон спасателей, который расположен за городом. Массированный обстрел накрыл и соседние с Северодонецким поселками – Павлоград и Синецкий.

В результате обстрелов разрушений получили жилые дома: по 10 в Золотом и Врубовке, 2 в Николаевке и 4 в Лисичанске. Также в Лисичанске разрушены торговый центр и магазин.

Своими обстрелами войско захватчиков убило женщину в Лисичанске. Кроме того, еще 2 человека – мужчина и женщина – пострадали. Их увезли в больницы в другие области Украины.

Враг продолжает штурмовые действия в Северодонецке и возле Тошковки. Вооруженные Силы Украины отразили наступления оккупантов в районе Врубовки, Метелкиного, Попасного и в направлении Николаевки.

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