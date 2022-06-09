Оккупанты убили женщину и ранили ее дочь в Лисичанске: враг беспощадно бреет по Луганщине
Источник:Сергей Гайдай
Российские военные беспощадно обстреливают Луганщину с целью захвата области. Из-за циничных обстрелов врага в Лисичанске погибла женщина.
Враг нанес артиллерийский удар по Лисичанску
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что женщина погибла в результате артиллерийских обстрелов. Также ее дочь получила ранение.
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По словам Гайдая, в течение 8 июня российской армией были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Привилегия, Орехово, Устиновка, Горное, Екатериновка, Белогоровка, Николаевка, Камышеваха, Павлоград, что под Северодонецком.
Сообщается, что по этим населенным пунктам враг избивал из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Кроме того, как сообщил Сергей Гайдай, россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Верхнекаменке и Золотому.
Неудачный штурм российских оккупантов
Глава Луганской ОВА проинформировал, что россияне нанесли авиаудар по Тошковке и неудачно провели штурм.
По его словам, украинские воины нанесли противнику потери в направлении Екатериновки, где оккупантам пришлось отойти.
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По предварительным данным, в результате вражеских обстрелов в Горном повреждено 10 домов, в Ореховом – восемь и еще четыре в Лисичанске.
Какая ситуация в Луганской области
- В конце мая Сергей Гайдай сообщил, что россияне были захвачены 95% территории Луганской области. После этого они сосредоточились на том, чтобы оккупировать Северодонецк.
- В последние дни мая оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и пройти вглубь Северодонецка. По предварительным данным Луганской ОВА, войска агрессора контролируют большую часть города . Вместе с тем украинские воины продолжают держать оборону.
- В то же время, Россия обстреливает другие города Луганщины, среди которых и Лисичанск. Сергей Гайдай информировал, что в городе почти не осталось уцелевших зданий .
- Секретарь СНБО и глава Луганской ОВ заявляли, что украинским военным нужна артиллерия, чтобы сдерживать врага .
- Известно, что российским войскам было приказано захватить Северодонецк до 10 июня и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.