Оккупанты – убирайтесь домой, здесь вас ждет только смерть, – киевские "Валькирии"
В рядах Вооруженных Сил Украины и теробороны воюют многие женщины. Киевские "Валькирии" записали видеообращение к российским оккупантам, где напомнили, что в Украине их ожидает только смерть.
В новом видеообращении "Валькирии" предстали в полной боевой экипировке.
"Мы – женщины Украины. Мы бы хотели перед вами быть в красивых платьях и на высоких каблуках. Но в наш дом, в нашу страну пришел враг-агрессор – Российская Федерация. Российские оккупанты бомбят наши города, убивают женщин и детей, устраивают мародерство и грабят мирных жителей", – рассказали военные.
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И отметили, что украинские мужчины прекрасно справляются с тем, чтобы дать отпор врагу. Поэтому женщины решили обратиться к тем, кто способен услышать и понять их.
"Оккупанты – убирайтесь домой. Здесь вас ждет только смерть. Следуйте за своим кораблем", – предупредили "Валькирии".