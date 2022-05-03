Оккупанты ударили по 6 железнодорожным станциям: повреждения инфраструктуры тяжелые

Россияне вечером 3 мая запустили ракеты сразу в 6 железнодорожных станций. В результате сильно повреждена инфраструктура.

Удар нанесли по железнодорожным сообщениям в разных областях. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

В этот день Оккупанты нанесли первый ракетный удар по Закарпатью

Задерживаются многие поезда

Российские войска нанесли ракетный удар по станциям в центральной и западной части Украины. По предварительным данным, срежи железнодорожников и пассажиров пострадавших нет.

Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги. Задержано 14 пассажирских поездов,

– написал представитель компании.

Он добавил, что по состоянию на 22:16 несколько поездов уже отправились. Однако пока неизвестно, на каких рейсах возникли осложнения.