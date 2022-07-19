Оккупанты ударили по центру Краматорска авиационными ракетами: погибли люди

российские оккупанты снова атаковали город Краматорск в Донецкой области. Войска врага атаковали центральную часть города.

На месте обстрела работают спасатели

Об ударе по центральной части Краматорска днем 19 июля сообщил крматорский городской глава Александр Гончаренко. По его словам, в результате обстрела Краматорска есть жертвы.

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Александр Гончаренко не уточнил информацию о жертвах атаки врага. Он отметил, что на месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.

Также детали обстрела Краматорска сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в Краматорске прогремели громкие взрывы. россияне ударили авиационными ракетами по центральной части города. Кириленко рассказал, что известно минимум об одном погибшем гражданском.

Также Глава Донецкой ОВА отметил, что в жилых многоэтажках из-за обстрелов возникли пожары. Кириленко опубликовал видео и фото последствий обстрела Краматорска.

Последствия обстрела Краматорска: фото и видео

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