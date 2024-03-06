Оккупанты ударили по Харьковщине: есть жертва, среди пострадавших трое детей

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом снова оказалась Харьковщина.

Днем 6 марта Россия ударила по Харьковской области. Оккупанты атаковали Боровую Изюмского района.

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Погиб гражданский

В результате обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.

По предварительной информации, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них – трое детей.

Из-под завалов спасли женщину, ее отправили в медицинское учреждение.

Ликвидация последствий продолжается,

– говорится в сообщении.

В ночь на 6 марта Россия массированно атаковала Украину