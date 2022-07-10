Оккупанты ударили по Харькову ракетой "Искандер" с территории Белгородской области

10 июля 2022 , 07:27
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Источник:

Генштаб ВСУ

российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетой "Искандер". Атаку совершили с территории Белгородской области.

Об этом в оперативной сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 июля.

С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер",
– говорится в сообщении.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська