Оккупанты ударили по Харькову ракетой "Искандер" с территории Белгородской области
10 июля 2022 , 07:27Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетой "Искандер". Атаку совершили с территории Белгородской области.
Об этом в оперативной сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 июля.
С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер",
– говорится в сообщении.