Оккупанты ударили по Харькову ракетой "Искандер" с территории Белгородской области

российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетой "Искандер". Атаку совершили с территории Белгородской области.

Об этом в оперативной сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 июля.

С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер",

– говорится в сообщении.