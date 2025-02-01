Оккупанты ударили по Харькову: вспыхнул пожар в доме, есть пострадавшие

Утром 1 февраля российские захватчики атаковали Харьков. К сожалению, есть пострадавшие. В результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Атака на Харьков 1 февраля

Россия атаковала Харьков утром 1 февраля. В городе прогремела серия взрывов. Председатель ОВА сообщил, что зафиксировано вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах. Уже вскоре добавил, что профильные службы выехали на место прилета в Холодногорском районе.

В 07:48 Синегубов сообщил, что в Харькове в результате вражеской атаки есть пострадавшая. Женщина получила ранения. По данным медиков, она в тяжелом состоянии.

Уже в 07:52 стало известно, что количество пострадавших возросло до 2. Возник пожар в частном жилом доме.