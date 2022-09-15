Оккупанты ударили по инфраструктуре Кировоградской области: одну ракету Воздушные силы сбили

Российские оккупанты 15 сентября нанесли ракетный удар по Кировоградской области. "Прилеты" зафиксировали на территории Петровской общины.

Враг атаковал область во время всеукраинской воздушной тревоги. Известно о попадании в инфраструктурные объекты.

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На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты. Одна ракета сбита ПВО. Прошу не игнорировать сирены,

– подчеркнул председатель ОВА Андрей Райкович.

Во время тревоги обстреляли и Кривой Рог.

Во время воздушной тревоги взрывы слышали и жители Кривого Рога. Выяснилось, что россияне уже второй день атаковали город. Вражеские ракеты снова попали возле дамбы. Мэр города Александр Вилкул сообщил о 2 "прилетах" около гидротехнических сооружений.

За несколько часов до этого захватчики попали своими ракетами по предприятию. Известно о серьезных разрушениях.

На удары по Кривому Рогу 14 сентября отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что россияне пытались затопить город. За это их ждет расплата.

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В Кировоградской области сократили сигнал воздушной тревоги

С 12 сентября власти Кировоградской области внесли изменения в информирование населения о воздушной тревоге. В частности, продолжительность сирен, оповещающих об опасности, сократили до 5 минут, а об отбое – до 1 минуты.

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