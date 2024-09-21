Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины

Россияне атаковали "Шахедами" Шосткинскую общину. Стало известно о последствиях атаки.

Около 23.00 Воздушные силы сообщили о пребывании беспилотников в небе над Сумщиной. Враг запустил "Шахеды" по разным направлениям.

Смотрите также В Киевской области взрывы, там работает ПВО

Россия атаковала энергетику Сумщины

Позже в ОВА рассказали, что противник нанес авиационный удар по энергетическим объектам Шосткинского общества, применив БПЛА типа "Шахед".

Аварийно-спасательные службы работают над устранением последствий вражеской атаки.

Напомним, что в ночь на 18 сентября россияне били по энергетической инфраструктуре Сум.

Ближе к зиме оккупанты готовят удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. Об этом предупредил глава МИД Андрей Сибига, ссылаясь на данные разведки.Речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.