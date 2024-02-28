Оккупанты ударили по Купянску: есть попадания и жертвы в центре города, под завалами люди

Россияне продолжают бить по мирным украинским городам. На этот раз под ударом оказался Купянск.

Россияне 28 февраля ударили авиабомбами по Купянску. Известно, что зафиксировано попадание в центральной части города.

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Есть погибшие и раненые

Обновление. По состоянию на 15:30 известно о 5 раненых и 2 погибших.

В результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами еще есть люди. Россияне использовали для обстрела Купянска ФАБ-500, сообщил предварительные данные начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура,

– сообщил председатель Харьковской ОГА.

На месте работают оперативные службы. Также зафиксировано попадание в церковь Иисуса Христа. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

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