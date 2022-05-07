Оккупанты ударили по лицею в Краматорском районе: 2 погибших и 9 раненых

Враг продолжает уничтожать населенные пункты Донецкой области. Утром 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка в Краматорском районе.

В результате удара вспыхнул пожар. Под завалами спасатели обнаружили погибших и раненых.

Читайте также "Шла мать с детьми, вальнули и завалили": оккупанты хвастаются своими зверствами в Украине

Обстрел российскими оккупантами лицея в Донецкой области

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что утром 7 апреля в результате вражеского ракетного удара вспыхнул пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в Краматорском районе Донецкой области.

Спасателям удалось ликвидировать площадь возгорания в 50 квадратных метров. После разбора завалов здания найдено 9 пострадавших и 2 погибших.

Отмечается, что от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы техники. В настоящее время работы по проведению ликвидации аварийной ситуации продолжаются.

ГСЧСники продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по лицею / Фото ГСЧС Украины

Обстрелы оккупантами Донецкой области: последние новости

Российские оккупанты 7 мая совершили авианалет на Бахмут. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко предварительно сообщил о, по меньшей мере, одном погибшем, впрочем, жертв может быть больше. В результате авиационного обстрела врага разрушены 2 частных дома, еще 11 зданий и помещения нескольких предприятий повреждены.

В Национальной полиции сообщили, что днем ранее, 6 мая, россияне обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области из всех возможных видов оружия – систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, точное количество пострадавших пока неизвестно.

Утром 5 мая враг нанес очередной авиаракетный удар по Краматорску. В результате атаки 810 квартир в 32 многоэтажках города были повреждены. Отмечается, что чудом ни один человек не погиб, 25 человек получили ранения. В 5 многоэтажках отсутствует электроснабжение, еще в 15 – нет газа. Кроме многоквартирных домов, повреждены также 6 частных домов, 2 школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений.

Обратите внимание – Вениславский рассказал о новых контрнаступлениях ВСУ: смотрите видео