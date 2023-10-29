Оккупанты ударили по Никополю: попали по админзданию, 6 домам, предприятию

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область по артиллерии. В частности, оккупанты ударили по Никополю.

Враги били по региону ночью 29 октября. Местные власти сообщили о 4 обстрелах за ночь.

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Какие последствия атаки по Никополю

Враг четырежды атаковал Никопольщину из артиллерии. Били по Никополю и Мировскому обществу. Выпустили полтора десятка снарядов,

– рассказал глава Днепропетровского областного совета.

По данным Николая Лукашука, враг повредил в городе:

государственное учреждение;

частное предприятие;

6 жилых домов.

Чиновник заверил, что, к счастью, люди не пострадали. Лукашук уточнил, что в других общинах области прошла ночь без обстрелов.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сказал, что снаряды врагов упали и в Мировской общине. Там обследуют территорию. К счастью, нет жертв и пострадавших.

Россия атаковала Никополь / Фото с телеграм-канала Николая Лукашука

Россия атаковала Днепропетровщину ракетами: коротко