Оккупанты ударили по предприятию на Днепропетровщине: после попадания возник пожар

Россия продолжает атаковать мирные украинские города и уничтожать их инфраструктуру. В частности, под ударом снова оказалась Днепропетровская область.

В ночь на 10 марта Россия атаковала наше государство “Шахедами” и ракетами. Одно из попаданий произошло на предприятии в Новомосковском районе.

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Есть пострадавший

Помещение предприятия, куда попала ракета, занялось.

В результате российского удара пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, он будет лечиться дома.

Кроме этого, поздно вечером 9 марта на территории области было сбито 2 шахеты в Криворожском и Никопольском районах. Россия не перестает запускать по территории Украины воздушные цели, однако наши силы ПВО делают все возможное для защиты нашего неба.

Как ночью 10 марта работала ПВО