Оккупанты ударили по жилому массиву на Житомирщине: есть погибший и массовые разрушения

Россия в ночь на 9 июня цинично ударила в жилой массив частного сектора Звягельской общины на Житомирщине. Есть погибший и раненые.

По данным местных властей, у людей разрушены дома. Власти предупредили, что информация будет уточняться.

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Россия атаковала Житомирщину

В результате очередной ракетной атаки врага, ночью 9 июня, произошло попадание в жилмассив частного сектора нашей общины,

– заявили в городском совете.

Городской глава города Звягеля Николай Боровец рассказал, что по предварительной информации:

шесть домов разрушены;

десятки – повреждены.

К сожалению, один человек погиб, также ранены, которым предоставляется вся необходимая помощь,

– объяснил мэр.

По его словам, на месте работает руководство общины и экстренные службы. Потому информацию еще будут уточнять.

Николай Боровец попросил жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия терроризировала Украину в ночь на 9 июня

Российские захватчики снова цинично атаковали Украину в ночь на 9 июня. Тревогу во всех областях объявили только ориентировочно в 1 ночи. Позже в телеграм-каналах начали писать о взрывах.

В Житомирской области о взрывах сообщили ориентировочно в 3:46 9 июня. Людей призывали осторожничать и находиться в укрытиях.

Отбой воздушной тревоги на Житомирщине и других украинских областях объявили только ориентировочно после 4:20 9 июня.