Оккупанты ударили по жилому массиву на Житомирщине: есть погибший и массовые разрушения
Источник:Звягельский городской совет
Россия в ночь на 9 июня цинично ударила в жилой массив частного сектора Звягельской общины на Житомирщине. Есть погибший и раненые.
По данным местных властей, у людей разрушены дома. Власти предупредили, что информация будет уточняться.
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Россия атаковала Житомирщину
В результате очередной ракетной атаки врага, ночью 9 июня, произошло попадание в жилмассив частного сектора нашей общины,
– заявили в городском совете.
Городской глава города Звягеля Николай Боровец рассказал, что по предварительной информации:
- шесть домов разрушены;
- десятки – повреждены.
К сожалению, один человек погиб, также ранены, которым предоставляется вся необходимая помощь,
– объяснил мэр.
По его словам, на месте работает руководство общины и экстренные службы. Потому информацию еще будут уточнять.
Николай Боровец попросил жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Россия терроризировала Украину в ночь на 9 июня
- Российские захватчики снова цинично атаковали Украину в ночь на 9 июня. Тревогу во всех областях объявили только ориентировочно в 1 ночи. Позже в телеграм-каналах начали писать о взрывах.
- В Житомирской области о взрывах сообщили ориентировочно в 3:46 9 июня. Людей призывали осторожничать и находиться в укрытиях.
- Отбой воздушной тревоги на Житомирщине и других украинских областях объявили только ориентировочно после 4:20 9 июня.
Враг не учитывает ни что – он специально атакует затопленные районы Херсона и области во время эвакуации местных жителей. К сожалению, в результате российских обстрелов в течение 8 июня есть девять раненых в Херсоне, также раненые и погибшие в Херсонской области.