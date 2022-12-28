Оккупанты ударили ракетами по Харькову: есть раненый
Источник:Олег Синегубов
28 декабря российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Харькову. Прилет был зафиксирован в Слободском районе города.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Что известно об обстреле Харькова
Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется,
– заявил глава региона.
Удар по Харькову также подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко:
"Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия", – сообщил он.
До этого Олег Синегубов заявлял, что опасность грозит жителям Харькова и области.
Есть пострадавший
Позже глава региона сообщил, что в результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Что происходит в Харьковской области
- 16 декабря оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.
15 декабря глава ОВА сообщил, чтобы жители находились в укрытиях, ведь россияне наносили удары по области. Ориентировочно в 14:33 сообщили, что в Харькове раздался взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил это.
В ноябре россияне обстреляли Индустриальный район. По предварительным данным, оккупанты попали в промышленный объект.
Недавно нацгвардейцы и военная контрразведка обнаружили так называемый минный коридор на Севере Харьковской области и ликвидировали его.
- На улице Бучмы в районе Северной Салтовки в Харькове 11 ноября произошел несчастный случай. Во время прогулки несовершеннолетние взорвались на кассетном боеприпасе.
- Кстати, во время оккупации Изюмского района российские военные расстреляли машину с гражданскими украинцами.
- Напомним, что в пыточной в Песках-Радьковских нашли зубы, противогазы, наручники. А в Боровой один из замученных пытался оставить на стене свой позывной.