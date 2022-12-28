Оккупанты ударили ракетами по Харькову: есть раненый

28 декабря российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Харькову. Прилет был зафиксирован в Слободском районе города.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Что известно об обстреле Харькова

Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется,

– заявил глава региона.

Удар по Харькову также подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко:

"Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия", – сообщил он.

До этого Олег Синегубов заявлял, что опасность грозит жителям Харькова и области.

Есть пострадавший

Позже глава региона сообщил, что в результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Что происходит в Харьковской области