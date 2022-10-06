Россияне минируют Энергодар, а в Рубежном усилили фильтрационные меры

В Луганской области российские оккупанты усилили фильтрационные меры. Также они минируют город Энергодар.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Таким образом, захватчики делают все, чтобы "удержать" оккупированные территории, но им это не удастся.

Обратите внимание Деокупация Луганской области началась, уже об этом можно говорить официально, – Гайдай

В Рубежном усилили фильтрационные меры

Из-за опасности наступления ВСУ в населенном пункте Рубежное Луганской области, с целью поиска украинских диверсантов и партизан, оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные меры.

Кроме того, фильтрация продолжается и в Старобельске, где раньше проверяют всех, кто хочет выехать на территорию Россию. Из "размышлений безопасности" россияне решили еще и отключить там связь.

Россияне минируют Энергодар

Также продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры города Энергодар.

Враг пытается вести наступление

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий ВСУ по отдельным направлениям, не прекращают попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг осуществляет перегруппировку подразделений в отдельных районах.

У россиян большие потери

На сегодня поражает количество раненых россиян, которые из-за перегрузки местных лечебных учреждений обустраивают госпитали в школах.

Так, в одной из них сейчас находится до 200 раненых военнослужащих России.

Кто контролирует "фильтрацию" в Украине

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель рассказал, что члены администрации Владимира Путина лично контролируют и координируют фильтрационные лагеря для украинцев. Эти методы используются для допросов и насильственного вывоза.

Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что российские "фильтрационные операции", которые Россия использует для допроса и принудительной транспортировки украинцев, ужасны.

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 6 октября: смотрите видео