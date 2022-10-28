Кости Потёмкина похитили из Украины не просто так: СМИ объяснили мотивы России

Своих "двухсотых" Россия забирать не торопится. Тем временем кости русского князя Алексея Потемкина из Херсона украли.

Казалось бы, россияне настолько привыкли воровать на оккупированных территориях, что просто не могут остановиться. Вместе со стиральными машинками и унитазами решили прихватить кости, потому что пусть будут.

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Однако впоследствии выяснилось, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ на Востоке оккупантам приказали украсть кости. Для этого в местный собор, где был похоронен Потемкин, отправили "специальную миссию".

Так российские захватчики доказали, что даже собственные "герои" не вызывают у них никакого уважения. Потому что оккупанты, без мук совести, ворвались в подвал собора и украли остатки Потемкина, нарушив покой последнего приюта.

Не вместо "стиралки", а как символ

Журналисты обсудили похищение костей с Саймоном Себагом-Монтефиоре – британским историком, исследовавшим биографию Потемкина, издав о нем книгу и посещая Херсон.

Историк признался, что еще в 2000 году с ним связывались из Кремля, чтобы передать, что "Путин увлекается его работой". В то же время Себаг-Монтефиоре заметил, что книга не помогла, потому что Путин все равно ничего не понял. Даже Потемкин, известный своей жестокостью, сейчас презирал бы его.

"Потемкин презирал бы Путина и все, за что он выступает", – заявил историк.

Себаг-Монтефиоре добавил, что в феврале 2022 года, когда Путин вторгся в Украину, чтобы "восстановить часть давно утраченной империи, он обратился к видению Потемкина". Однако российская армия опозорилась на весь мир, а грандиозные планы Путина – под угрозой.

Похищение костей Потемкина – часть усилий России по уничтожению украинской идентичности. Сейчас оккупанты и коллаборанты откровенно хвалятся тем, что сделали.

Примите во внимание! Путин вспоминал Потемкина, в частности, во время своих безумных речей. Кроме того, оккупанты вытащили из склепа истории его любовницу Екатерину II. В свое время эта парочка аннексировала Крым.

Херсон не имеет ничего общего с российскими баснями о Потемкине

Российская пропаганда лжет как может. В частности, придумывает о якобы величественной роли Екатерины и Потемкина в становлении Херсона. В то же время они никак не причастны к созданию и активному развитию города.

Владимир Молчанов – херсонский активист – рассказал, что история Херсона начинается в 1791-х годах. Юг Украины тогда экспортировал хлеб. Над строительством города работали итальянские и греческие купцы.

То есть, собственно Екатерина и ее фаворит Потемкин мало причастны к строительству самого города как такового,

– рассказал Молчанов.

Единственные "заслуги" Екатерины – это корабль, от которого уже и пепла не осталось, и крепость, которую отменили из-за ненадобности.

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