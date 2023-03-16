Стерли Попасну с лица земли: оккупанты признали, что города официально не существует
Российские захватчики официально признали, что Попасной на Луганщине больше не существует. Еще до полномасштабного вторжения там проживало 20 тысяч человек.
То, что города больше нет, подтверждают и нелегитимные "законы" квазиреспублики "ЛНР" – "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "ЛНР" городских и муниципальных округов".
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В частности, приняты 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков Попасной нет.
Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне,
– отметили в Луганской ОГА.
Какая ситуация в оккупированной Луганской области
По данным Луганской ОВА, ужесточаются требования захватчиков при устройстве на работу, в частности, в государственные и муниципальные органы, и оформлении социальных выплат. Они чаще требуют кроме паспорта России еще и прекращения украинского гражданства.
К тому же госдума России приняла законопроект, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство со дня подачи заявления о выходе из него.