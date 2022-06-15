Оккупанты усилили свои войска еще одной БТГр

Россияне, несмотря на большие потери и провал всех планов, не собираются прекращать войну против Украины. Они упорно бросают в бой новое "пушечное мясо" и продолжают обстрел мирных городов.

Ситуация на фронте остается сложной. Враг продолжает активно атаковать Донбасс и пытается удержаться на занятых рубежах на Юге.

Читайте также Жена умерла на месте, меня спасли солдаты, – Сергей об артобстреле Харькова

Россияне бросают в бой дополнительные силы

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, россияне увеличили количество своих войск, ведущих боевые действия на территории Украины. По имеющейся информации, против ВСУ будет сражаться еще одна батальонная тактическая группа российских кафиров из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

Ранее звучала информация, что на территории Украины действуют более 100 батальонно-тактических групп врага, еще несколько десятков у него в резерве. Также россияне могут бросить в бой третьи батальоны, а это еще 30 - 40 БТГр.