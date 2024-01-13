Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он отметил, что захватчики пытаются воспроизвести на оккупированных территориях идентичные российским моделям слежки за людьми.

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Новые происки оккупантов

Россия не может победить сопротивление на временно оккупированных территориях, которое прибегает к частым акциям и сотрудничает с Силами обороны. В ответ оккупанты пытаются усиливать давление на местное население, в том числе и на подростков.

"В свое время в Бердянске был прецедент, когда двое подростков с большой проукраинской позицией погибли от российского оружия, защищая свои идеалы Оккупанты понимают, что молодое поколение является стойким носителем украинских ценностей, поэтому, не брезгуя ничем, они готовы давить на молодежь", – рассказал Ашурбеков.

Для этого россияне проводят частые рейды по школам, кружкам и детским секциям с целью построить сеть доносчиков. Это логическое следствие действий агрессора еще с самого начала полномасштабного вторжения, когда они пытались сразу взять под контроль образовательные и культурные учреждения.

Оккупанты ведут борьбу за сознание молодежи. Именно с этой целью они также проводят так называемые "образовательные визиты", когда россияне пытаются насильно отправлять детей с оккупированных территорий "на отдых" в Россию для того, чтобы привить юным украинцам российские ценности.

Параллельно с этим на оккупированных территориях Россия пытается использовать детей для давления на родителей. Например, оккупанты шантажируют родителей, отказывающихся от российских паспортов, образованием их детей.

"Фактически, на оккупированных территориях действуют нормы тотального военного произвола. В частности, это и проверки телефонов (для невозможности - 24 Канал) открытых протестных акций. Но спираль "тихого протеста" среди жителей временно оккупированных территорий будет только расти", – спрогнозировал депутат облсовета.

Что еще происходит на временно оккупированных территориях